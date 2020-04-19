В Одесской области, где за сутки коронавирусом заразились 14 человек, от коронавирусной инфекции умер 60-летний медик. Пациент был из Подольска, у него были хронические заболевания, которые делали течение болезни более сложным.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал Куцый.

Он призвал одесситов к соблюдению правил карантина и малейших изменениях самочувствия обращаться к врачу.

"Вирус наступает. По состоянию на 19:30 19-го апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области", - добавил глава ОГА.

Ранее "Страна" писала, что в стране коронавирусом заразились более тысячи медиков и около четырех сотен детей.

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