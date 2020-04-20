В Почаевской лавре перед Пасхой умер 76-летний монах. СМИ пишут о том, что у него был коронавирус
В страстную субботу в Почаевской лавре скончался игумен Аверкий. Ему было 76 лет.
О кончине монаха сообщил в Facebook его знакомый Павел Белобрицкий.
По словам Белобрицкого, ранее отец Аверкий был духовником Свято-Введенского женского монастыря в Черновцах.
О скончавшемся отзываются как о мудром. добром и скромном бессребренике.
"Тернопольская сетевая газета" со ссылкой на свои источники пишет, что в последнее время монах не появлялся на людях и что у него был коронавирус. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Ранее "Страна" писала, что власти Тернополя подозревают в Почаевской лавре масштабную вспышку коронавируса.
Мы также сообщали о смерти монаха Киево-Печерской лавры Нектария, у которого был выявлен коронавирус.
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