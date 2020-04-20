В страстную субботу в Почаевской лавре скончался игумен Аверкий. Ему было 76 лет.

О кончине монаха сообщил в Facebook его знакомый Павел Белобрицкий.

По словам Белобрицкого, ранее отец Аверкий был духовником Свято-Введенского женского монастыря в Черновцах.

О скончавшемся отзываются как о мудром. добром и скромном бессребренике.

"Тернопольская сетевая газета" со ссылкой на свои источники пишет, что в последнее время монах не появлялся на людях и что у него был коронавирус. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее "Страна" писала, что власти Тернополя подозревают в Почаевской лавре масштабную вспышку коронавируса.

Мы также сообщали о смерти монаха Киево-Печерской лавры Нектария, у которого был выявлен коронавирус.