В Индии ребенка, который родился во время пандемии коронавируса, решили назвать необычным именем. Имя должно напоминать родителям ребенка о тяжелом периоде пандемии. Ребенка зовут Санитайзер.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает The Mirror.

В борьбе с коронавирусом использована многочисленная техника, лекаства и химические средства для дезинфекции, в числе которых есть санитайзер.

Как отметили родители, врачи с улыбкой отреагировали на новое имя мальчика.

"Когда люди станут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции", - рассказал отец новорожденного. При этом семейная пара дополнила, что пандемия касается всего человечества, и такой поступок можно считать их вкладом в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее "Страна" писала, что карантин в крупнейших странах мира снимут не раньше июня.

Также мы рассказывали, что на следующей неделе Россия может выйти на этап, предшествующий пиковой заболеваемости коронавирусом.