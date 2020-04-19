Власти Германии потребовали у официального Пекина прояснить, как возник коронавирус. Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Слова члена немецкого правительства цитирует издание Deutsche Welle.

Он призвал прояснить теорию возможного лабораторного происхождения SARS-CoV-2.

По словам Мюллера, китайская сторона "в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса". Чиновник считает, что необходимо прокомментировать теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.

Руководитель лаборатории института вирусологии в китайском Ухане Юань Чжимин заверил, что создать коронавирус в искусственных условиях невозможно. Он добавил, что ни один сотрудник его лаборатории не был заражен.

Германия не первая выдвигает претензии к КНР. Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала к независимому расследованию ситуации с происхождением и распространением вируса.

А США прямо обвинили Китай в создании нового вируса. Хотя ученые из двух уже американских университетов - Колумбийского в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане - вторят китайским коллегам, заявляя, что коронавирус не мог быть создан человеком.