Полиция установила причину пожара в частном доме в селе Ховмы Борзнянского района Черниговской области, в котором погибли три человека. Им стало курение одного из мужчин в постели.

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области.

"Около пяти утра 18 апреля спасателям поступила информация о пожаре дома в частном хозяйстве в селе Ховмы Борзнянского района. Через час пожарные ликвидировали пожар и обнаружили в доме тела супругов и их взрослого сына. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении в постели одного из мужчин", - говорится в сообщении.

Все члены семьи погибли в результате острого отравления окисью углерода. Причиной возникновения пожара стала неосторожность при курении в постели одного из мужчин.

К тушению пожара привлекался дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части, местные пожарные, а также пожарная команды из соседнего села.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Страна" писала, что спасатели показали карту, где борются с огнем в Житомирской и в Киевской областях.

Также мы рассказывали, что воздух в Харькове начал резко ухудшаться после лесных пожаров в регионе.