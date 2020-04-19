В Южной Корее продлили некоторые карантинные ограничения еще на 16 дней. Но некоторые меры наоборот снимают. Разрешат проводить спортивные соревнования и службы в церквях.

Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр республики Чон Се Гюн, передает "Интерфакс".

"Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину",- заявил премьер в ходе совещания правительственных чиновников.

Он добавил: "Если мы сможем сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая мы перейдем к "рутинному социальному дистанцированию".

Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.

Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.

К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.

По состоянию на вечер воскресенья Южной Корее число инфицированных 10 тысяч 661 человек, умерли 234 человека.

Ранее "Страна" писала, что пик заболеваемости практически везде будет в мае, а выход из режима ограничений начнется не раньше июня.

Также мы рассказывали, что власти Словении рассказали, как с 20 апреля страна будет выходить из карантина.