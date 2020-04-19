В выздоравливающей Франции от коронавируса за сутки умерли почти вдвое меньше пациентов, чем днем ранее
За минувшие сутки во Франции зафиксированы 395 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число скончавшихся от болезни COVID-19, вызванной новым вирусом, возросло до 19 718.
Об этом сообщает сайт France Info со ссылкой на данные, озвученные главой генеральной дирекции здравоохранения страны Жеромом Саломоном.
Для сравнения, 17 апреля в медицинских учреждениях и домах престарелых страны умер 761 человек. Поэтому премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что ситуация с коронавирусом нового типа улучшается.
Как сообщала "Страна", сегодня стало известно о массовом заражении экипажа авианосца "Шарль де Голль": там вирус подхватил 1 081 моряк.
Также мы писали, что во Франции 70% вызовов в полицию сейчас составляют доносы на нарушителей карантина.