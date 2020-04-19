За минувшие сутки во Франции зафиксированы 395 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число скончавшихся от болезни COVID-19, вызванной новым вирусом, возросло до 19 718.

Об этом сообщает сайт France Info со ссылкой на данные, озвученные главой генеральной дирекции здравоохранения страны Жеромом Саломоном.

Для сравнения, 17 апреля в медицинских учреждениях и домах престарелых страны умер 761 человек. Поэтому премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что ситуация с коронавирусом нового типа улучшается.

Как сообщала "Страна", сегодня стало известно о массовом заражении экипажа авианосца "Шарль де Голль": там вирус подхватил 1 081 моряк.

Также мы писали, что во Франции 70% вызовов в полицию сейчас составляют доносы на нарушителей карантина.