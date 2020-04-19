Примерно через пять-десять дней в Украине будет новая вспышка количества заражения коронавирусом. Она связана с тем, что 130 тысяч украинцев посетили храмы на Пасху. Подобная динамика была после того, как тысячи пошли на богослужения в Вербное воскресенье, 12 апреля.

Об этом в эфире "ТСН.Тиждень" сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - сказала Ирина Микичак.

Отметим, что такая оценка не совпадает с настроем президента Владимира Зеленского, который удовлетворен уменьшением числа пришедших в церкви на Пасху.

Также стоит отметить, что увеличение числа зараженных произошло в четверг-пятницу (то есть через 3-4 дня после Вербного воскресенья). В то время как инкубационный период у коронавируса составляет 14 дней.

По состоянию на 09:30 19 апреля в Украине зафиксировали 5440 случаев инфицирования новым коронавирусом. Из них 141 - летальный случай, 347 - выздоровели, остальные лечатся.

Ранее "Страна" писала, что в Одесской области коронавирусом заболели еще 14 человек, из которых двое - маленькие дети.

Также мы рассказывали, что в Винницкой области всего за сутки коронавирус нашли у 36 человек.