При лечении тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, часто используют аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При подключении к нему принципиально важно, чтобы пациент был спокоен.

Об этом в интервью для канала RT сказал заместитель главного врача московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Борислав Силаев.

Силаев отметил, что пациента могут подключать к устройству в сознании или с применением седативных препаратов. К последним прибегают, если человек начинает сопротивляться и возбуждаться.

"Тогда проводится медицинская седация, он находится в состоянии сна", - пояснил медик.

Вообще ИВЛ используют в случаях, когда организму в условиях нехватки кислорода нужно сберечь энергию и направить ее на борьбу с болезнью, а не на дыхательную деятельность. При улучшении состояния пациента оборудование постепенно перестраивают и в итоге переводят человека на самостоятельное дыхание.

Видео: YouTube/ RT на русском

Ранее "Страна" сообщала, что в больнице города Сторожинец Черновицкой области закончились аппараты ИВЛ, необходимые тяжело больным Covid-19.

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