На Житомирщине, где жителям запретили посещать храмы на Пасху, уже пятая смерть от коронавируса. Умерла 83-летняя женщина из Черняховского района.

Об этом сообщает Житомирская ОГА.

"На Пасху, 19 апреля, в области зафиксирован пятый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня от этого заболевания умерла жительница Черняховского района 1937 года рождения№, - говорится в сообщении.

Женщина заболела 4 апреля, а 6 апреля с признаками COVID-19 была госпитализирована. Уже на следующий день результаты ПЦР-исследований подтвердили диагноз. 17 апреля ей стало хуже, врачи применили интубацию.

Сйчас в области 211 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, один пациент выздоровел.

Ранее "Страна" писала, что на Закарпатье целое отделение пограничников ушло в обсервацию из-за коронавируса.

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