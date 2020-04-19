На Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров. Они были несильными, но некоторые люди могли их почувствовать.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Источники землетрясений находились в районе Ужгорода Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.

Фото: скриншот gcsk.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в Канаде, в провинции Квебек произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали недалеко от Монреаля в провинции Квебек.

Также мы рассказывали, что погода после первого дня Пасхи не сильно порадует украинцев. По всей стране ожидается сильный ветер, а жителей Киева намочит дождем.