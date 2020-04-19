В Калуше Ивано-Франковской области прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской 14-ой дивизии Ваффен СС "Галичина" Василия Наконечного. 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.

Видеозапись торжества опубликовал в своем Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский обратил внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.

Видео: Facebook/ eduard.dolinsky

Наконечный воевал в дивизии "Галичина" в течение 1941-1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания "Почетный гражданин Калуша".

Ранее "Страна" рассказывала, что нынешняя и.о. министра образования Любомира Мандзий организовывала во Львове конкурс в честь дивизии СС "Галичина".

Мы также сообщали, что на днях на главпочтамте Львова открыли выставку марок и открыток в честь этой нацистской дивизии.