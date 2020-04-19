Пилот российского военного самолета истребителя МиГ-31 снял на видео, как он в воздухе встретился с истребителем F-16. Это - истребитель сил Североатлантического альянса.

Ролик выложили на Youtube-канале Fighterbomber.

Пилот истребителя МиГ-31 в это время сопровождал российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

На кадрах можно заметить, как самолет ВКС России близко подлетает к F-16 и приветствует пилота истребителя НАТО. Однако в подписи к ролику не указано, когда он был снят ролик.

Видео: YouTube/Fighterbomber

Ранее "Страна" писала о том, что в Казахстане рухнул истребитель МиГ-31. Эксперты рассматривают три версии крушения.

Также мы рассказывали, что в Мелитополе во время аварийной посадки военного самолета МиГ-29 произошло повреждение летательного аппарата. Теперь расследованием причин инцидента займется ГБР, пилоту грозит до 15 лет тюрьмы.