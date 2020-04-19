Полиция столицы Сербии Белграда задержала 16 посетителей шахматного клуба и его 70-летнего хозяина. Любители интеллектуального спорта нарушили запрет на массовые собрания, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает сайт RuSerbia.com.

Происшествие произошло еще в четверг в белградском районе Братья Еркович.

Шахматисты не стали пререкаться с полицией и признали свою вину. Они пошли на сделку со Второй основной прокуратурой Белграда. Их приговорили к домашнему аресту на срок от 4 до 6 месяцев.

В начале апреля "Страна" рассказывала о задержании киевского спортсмена, который так хотел позаниматься на спортплощадке, что ради этого переплыл Днепр.

Кое-где за нарушение карантина карают чересчур жестоко. В Кении полиция застрелила мальчика, игравшего на балконе после наступления "коронавирусного" комендантского часа.