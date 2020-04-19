Космические военные силы США хотят к 2027 году купить 48 военных комплексов. С помощью комплексом можно создавать помехи в работе российских и китайских спутников связи. Их будут использовать в случае конфликта.

Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

Агентство приводит выдержки из интервью с подполковником Стивеном Брогэном, который является представителем входящего в структуру Космических сил США центра по разработке и приобретению вооружений. Как пояснил военный, указанные системы наземного базирования предназначены для временного вывода из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, используемых для поддержания связи. Брогэн указал, что при применении комплексов не предполагается возникновение космического мусора.

Как отмечает агентство, речь идет о двух системах, которые разрабатывает американская компания L3Harris. Наименование первой из них в публикации не приводится. Она считается готовой к эксплуатации с прошлого месяца. Космические силы США получили 16 указанных комплексов.

В материале констатируется, что L3Harris также разрабатывает вторую систему под названием Meadowland. Четыре комплекса, как ожидается, поступят Космическим силам США в октябре 2022 года. Еще 28 комплексов должны быть произведены в 2023-2027 годах.

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