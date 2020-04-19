В США ускоряют программу создания перспективного универсального гиперзвукового планера C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). Работы по этому проекту хотят завершить к третьему кварталу 2024 года.

Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на заявление начальника Управления ускоренных разработок и критических технологий генерал-лейтенанта Нила Тургуда.

По словам Тургуда, к указанному сроку будут проведены по меньшей мере пять испытаний перспективного планера.

Разработкой планера C-HGB занимается американская компания Dynetics Technical Solutions по заказу армии и ВМС США. Аппарат будет подниматься и разгоняться до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем, а затем отстыковываться от носителя и планировать к цели.

Планер можно будет запускать как с мобильной наземной пусковой установки, так и с подводной лодки. ВМС США намерены начать его очередные испытания в текущем году. К настоящему моменту по проекту C-HGB были проведены четыре испытания: в 2011, 2014, 2017 и 2020 годах.

Такой темп проведения летных испытаний с интервалами в годы американские военные считают чрезмерно растянутым - с учетом того, что в конце декабря 2019 года Россия приняла на вооружение ракетные комплексы со стратегическими гиперзвуковыми планерами "Авангард". "Страна" публиковала видео тестового запуска системы "Авангард".

Мы также писали, что во Франции тоже разрабатывают сверхзвуковой планер, который будет служить военным.