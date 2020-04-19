В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Из-за того, что мотоциклист ехал на высокой скорости и обгонял остальных участников движения, он врезался в автомобиль.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Авария произошла на Петропавловской Борщаговке. Участники аварии - мотоциклист и легковой автомобиль Skoda.

"Со слов очевидцев, мотоциклист обгоняя всех на сумасшедшей скорости врезался в поворачивающую Skoda. Мотоциклист погиб до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

В сообществе отмечают, что на месте работает полиция и скорая, они устанавливают все детали происшествия.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" писала, что под Киевом столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. В ДТП погибли четыре человека, еще один участник аварии пострадал.

Также мы рассказывали, что в столице в результате ДТП с участием служебного автомобиля полиции погиб пешеход.