Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворен тем, что в этом году на Пасху в церкви пришло сравнительно мало людей.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"В этом году на богослужение пришли 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собрались семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал глава государства.

Он поблагодарил глав ОГА и полицию за добросовестную работу, а также духовенство и верующих за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений.

Нарушений было относительно немного: их зафиксировали в 19 церквях на территории 13 областей. Это при том, что, по данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко осудил запреты на посещения церквей на Пасху из-за эпидемии коронавирса.

"Страна" в режиме онлайн следит за празднованием Пасхи в Украине.

Мы также описывали, как встретили праздник на Западной Украине.