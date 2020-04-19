В Киеве, где воздух постепенно становится чище после пожаров в Житомирской области, ожидаются заморозки. Холода придут 20 - 22 апреля, холодным будет воздух и промерзнет почва.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью 20 апреля в Киеве ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-2 градуса. Это соответствует второму уровню опасности - желтому.

Также синоптики предупредили, что 21-22 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до -3 градусов по Цельсию. Это также соответствует желтому уровню опасности.

Ранее "Страна" писала, что синоптик показала карту спасительных дождей по северу Киевской и Житомирской областей, где бушуют пожары.

Также мы рассказывали, что сразу после Пасхи синоптики прогнозируют в Украине сильный ветер и заморозки.