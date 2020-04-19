Датские ученые внедрили пекарским дрожжам (латинское название Saccharomyces cerevisiae) гены ферментов, которые обеспечивают синтез псилоцибина. В новом организме гены оказались работоспособными и помогли произвести псилобицин - алкалоид грибов рода Psilocybe .

Об этом сообщает издание Metabolic Engineering.

В ходе опыта модифицированным дрожжам не потребовалось добавлять в питательную среду промежуточные продукты синтеза алкалоида.

Псилоцибин обладает галлюциногенным эффектом, во многих странах он запрещ. Однако в последние годы у алкалоида обнаружили полезное и довольно сильное свойство подавлять депрессию. Также он снижает тревожность у больных раком, не вызывая серьезных побочных эффектов.

Сейчас проходит серия клинических испытаний, на которых оценивают его способность снижать тягу к алкоголю. Если вещество окажется эффективным и безопасным, его статус могут пересмотреть и начать с его помощью лечить перечисленные состояния. Тогда понадобится получать его в больших количествах.

Извлекать псилоцибин из Psilocybe весьма затратно: его масса составляет 0,2–1% от общей сухой массы гриба. Поэтому имеет смысл "научить" другие организмы производить это вещество в больших количествах. Лучше выбирать такие, которые уже используются в биотехнологии - вроде дрожжей.

Работа датских биологов интересна еще и тем, что показал пример эксплуатации "конструктора ферментов". Если подобрать нужную комбинацию биологических катализаторов и внедрить их в клетки какого-нибудь модельного организма, можно в теории получать не только уже известные вещества, но и такие, которые не встречаются в природе.

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