Одно из отделений пограничной службы Украины, где по состоянию на 18 апреля было четверо зараженных пограничников, перешло в режим обсервации. Это - отделение Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Там распространяется коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Facebook.

"На Закарпатье отделение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - Западная граница, где подтвердилось заболевания COVID-19 у пограничников, перешло на режим обсервации. Военнослужащие отделения вместе с врачом Львовского пограничного госпиталя постоянно находятся на территории военного городка", - говорится в сообщении.

В этом подразделении режим службы и быта особый. Между собой все общаются только с тем, с кем в живут в одном помещении. Питаются посменно. По меньшей мере четыре раза в день дезинфицируют помещения, постоянно проводят температурный скрининг.

У подразделения есть своя хлебопечка, в которой испекли куличи и паски. В то же время, у всех желающих была возможность посмотреть Пасхальное Богослужение on-line или по телевизору, рассказали в ведомстве.

В Украине по состоянию на 19 апреля подтверждено 5 449 случаев Covid-19.

Ранее "Страна" писала, что у командующего Нацгвардией Украины Балана нашли коронавирус.

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