Американские ученые выяснили, что после длительного пребывания в космосе происходят структурные изменения головного мозга. Они могут сохраняться навсегда.

Выводы из наблюдений опубликовал журнал Radiology.

Всем 11 участникам исследования провели МРТ-сканирование мозга до начала полета, на следующий день после возвращения, а также через месяц, три месяца, полгода и год.

После полета у астронавтов наблюдалось увеличение объема головного мозга и циркулирующей в нем жидкости в среднем на 33 миллилитра (это 2%). Изменения сохранились и через год после окончания полета: объемы были увеличены на 28 миллилитров. Кроме того, у шести астронавтов наблюдалась небольшая деформация гипофиза - ключевого для эндокринной системы участка мозга. Его размер в среднем уменьшился с 5,9 до 5,3 миллиметров у 6 из 11 астронавтов.

Увеличение объемов головного мозга и циркулирующей в нем спинномозговой жидкости вызвано повышением внутричерепного давления из-за длительного пребывания в условиях микрогравитации.

Одно из наиболее распространенных последствий повышения давления - отек зрительного нерва и нарушения зрения. Изменения давления также способно привести к нарушениям когнитивных функций.

Ученые пришли к выводу, что изменения мозга вследствие длительного пребывания в космосе постоянные. По крайней мере, они сохраняются в течение года, а динамики в сторону возвращения к норме нет.

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