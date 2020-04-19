К воскресенью, 19 апреля, число выявленных зараженных коронавирусом в США выросло до 740,1 тысяч человек. Более 39 тысяч людей умерли с момента начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные служб здравоохранения Соединенных Штатов.

За последние восемь дней количество летальных исходов почти удвоилось.

Лидером по показателям заболеваемости и смертности по-прежнему остается штат Нью-Йорк. Там зафиксированы более 241 тысячи случаев заражения. Число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в штате составляет 17,6 тысяч человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлены 81,4 тысяч инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тысячи человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штат Массачусетс. Там зафиксированы 36,3 тысяч инфицированных. От осложнений умерли 1 560 человек.

Из заболевших к настоящему времени вылечились 68,4 тысяч американцев.

Как писала "Страна", с понедельника некоторые предприятия в американских штатах Техас и Вермонт выйдут из карантина и возобновят свою работу.

Мы также сообщали, что дефицит бюджета США из-за коронавируса может достигнуть $4 триллионов.