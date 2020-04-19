Министерство внутренних дел Украины рассказало, как пожары в Житомирской области, причиной которой могут быть суховеи или поджигатели, а также пожары в зоне отчуждения, повлияли на загрязнение воздуха в Украине. Пресс-служба опубликовала две карты, на которых видно концентрацию опасных веществ.

Об этом пресс-служба МВД сообщает в Facebook.

"Отделом радиационного мониторинга окружающей среды Украинского гидрометеорологического института в круглосуточном режиме отслеживается наличие радионуклидов чернобыльского происхождения в воздухе", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/МВС України

В пресс-службе отметили, что за все время пожаров в зоне отчуждения содержание радионуклидов в воздухе не превышал ни разу предельно допустимых норм. В том числе и в тот день, когда мы все наблюдали пылевые бури в столице.

Ранее "Страна" писала, что по состоянию на воскресенье, 19 апреля, Киев опустится в рейтинге городов, в которых самый грязный воздух в мире.

Также мы рассказывали, что спасатели показали карту, где борются с огнем в двух областях Украины.