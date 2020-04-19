Международная компания Boston Consulting Group, специализирующаяся на управленческом консалтинге, спрогнозировала возможное развитие событий с пандемией коронавируса в разных странах мира. По данным компании, пик заболеваемости практически везде будет в мае, а выход из режима ограничений начнется не раньше июня.

Расчеты опубликованы на сайте Boston Consulting Group.

Как показывает сводная таблица, на минувшей (третьей) неделе апреля пик заболеваемости пережили Италия и Мексика. В Польше и Испании пик придется на следующую неделю.

Остальным странам пика стоит ждать в мае (США и России - в первую неделю месяца, остальным - несколько позже). В июне пик вероятен в ЮАР.

Что касается снятия режима изоляции, то его прогнозируют не ранее июня, а то и июля (как в Бразилии).

Из таблицы видно, что выход из карантина может затянуться на недели и месяцы.

Ранее "Страна" сообщала, что к 19 апреля в Украине вирусом оказались заражены почти 5,5 тысяч человек.

Мы также приводили объяснение главы Минздрава, почему в Украине резко выросло количество зараженных коронавирусом.