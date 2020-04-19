Больных коронавирусом в Одесской области стало на 14 больше - до 121 гражданина в регионе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Только поступило сообщение о новых случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 13:00 19-го апреля зарегистрировано 121 подтвержденный случай COVID-19", - заявил он.

Куцый отметил, что все новые заболевшие - уроженцы Одессы, Измаила, Подольска, Беляевки, а также из Овидиопольского, Килийского, Тарутинского, Ивановского и Белгород-Днестровского районов.

Среди пациентов 6 женщин и 6 мужчин, а также два ребенка - 9-летний мальчик и 3-летняя девочка.

Напомним, в в Украине подтверждены 5449 случаев Covid-19. Из них 343 были выявлены только за прошедшие сутки. В воскресенье, 19 апреля, Центр общественного здоровья опубликовал карту распределения коронавирусных больных по регионам страны.

Как сообщала "Страна", Минздрав утвердил единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине. В нем было прописано, какие препараты и при каких симптомах должны назначаться пациентам. Но практика пока показывает, что рекомендованных МОЗ препаратов не хватает, а в регионах, медики работают, в том числе, и по собственным протоколам.