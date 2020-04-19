В государственной службе по Чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС) рассказали о том, как проходит тушение пожаров в Житомирской и Киевской области. Многие очаги пожара ликвидированы или локализованы, но у спасателей еще много работы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Житомирской области по состоянию на 15:00 19 апреля ГСЧС помогает работникам лесхозов на территории четырех лесных хозяйств ("Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанско ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 продолжаются работы локализации.

В ГСЧС сообщили, что к тушению привлечены 963 человека и 157 единиц техники, из них от ГСЧС 188 человек и 44 единицы техники, в том числе три самолета АН-32П, которые сбросили уже 168 тонн воды.

Фото: Facebook/ДСНС України

В Киевской области по состоянию на 15:00 19 апреля в зоне отчуждения ГАЗО и ГСЧС тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

К тушению пожаров привлечено 1322 человека и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1168 человек и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета, которыми 18 апреля осуществлено 208 сбросов - 416 тонн воды.

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" писала, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сообщили, где на Пасху бушуют лесные пожары.

Также мы рассказывали, что на тушение пожаров в Житомирской области бросили авиацию и спецпоезд Укрзализныци.