В Виннице зафиксировали уже 330 больных коронавирусом граждан. Из них 23 - несовершеннолетние.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Известно также, что 22 человека вылечились от болезни - это подтвердилось отрицательными результатами на COVID-19. Заболевания подтверждены в 24 районах. Сейчас врачи провели исследования биоматериалов 4 716 человек. Накануне сообщалось о 296 случаях заражения в области.

Напомним, в в Украине подтверждены 5449 случаев Covid-19. Из них 343 были выявлены только за прошедшие сутки. В воскресенье, 19 апреля, Центр общественного здоровья опубликовал карту распределения коронавирусных больных по регионам страны.

Как сообщала "Страна", Минздрав утвердил единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине. В нем было прописано, какие препараты и при каких симптомах должны назначаться пациентам. Но практика пока показывает, что рекомендованных МОЗ препаратов не хватает, а в регионах, медики работают, в том числе, и по собственным протоколам.