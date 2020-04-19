Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу перспектив глубокой интеграции на постсоветском пространстве. По его мнению, этому препятствует Запад, не заинтересованный в появлении экономического конкурента.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью главы Кремля, записанное еще 1 октября 2019 года, но впервые показанное в программе "Москва. Кремль. Путин" только сейчас.

По словам Путина, идея объединения бывших союзных республик сталкивается со страхами возрождения СССР.

"Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя эти преимущества - а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, - мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед", - отметил президент.

Кроме того, он упомянул о "сопротивлении западных коллег", которые "до недавнего времени вообще даже не хотели разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, а не политическим, не военным объединением".

Путин считает, что для бывших республик СССР повышение своей конкурентоспособности за счет объединения - "это абсолютно естественное дело".

"Во всех странах свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи - это еще одно колоссальное преимущество интеграции", - напомнил президент.

Как сообщала "Страна", позавчера Путин и Макрон по телефону обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

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