В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация лесных пожаров.

Спасатели пытаются локализовать и потушить огонь в четырех очагах: вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

Об этом сообщается в Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

По состоянию на 15:00 подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций, продолжают тушение пожаров на территории пяти лесничеств. Спасатели максимально проливают отдельные очаги тления травяного настила, пней, лесной подстилки и остатков древесины, чтобы не допустить новые возгорания.

К тушению привлечены 1322 человека личного состава и 292 единицы техники (в том числе 3 вертолета).

Также в Госагентстве рассказали о качестве атмосферного воздуха, ссылаясь на директора Украинского гидрометеорологического института Владимира Осадчего. Осадчий отметил, что отдел радиационного мониторинга окружающей среды института круглосуточно отслеживает наличие радионуклидов чернобыльского происхождения в воздухе.

"За все время пожаров в зоне отчуждения содержание радионуклидов в воздухе ни разу не превысило предельно допустимых норм. В частности, в тот день, когда мы все наблюдали пылевые бури в столице", - сказал он.

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам инфраструктуры зоны отчуждения нет. Радиационная ситуация находится под контролем, радиационный фон не превышает норму.

Как писала "Страна", сегодня в Харькове начал резко ухудшаться воздух после лесных пожаров в регионе.

Также мы сообщали о масштабных пожарах в Житомирской области.