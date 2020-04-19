На следующей неделе Россия может выйти на этап, предшествующий пиковой заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Соответственно, дождемся следующей недели", - заявил он.

За последнюю неделю в РФ зафиксировали повышение заболеваемости коронавирусом - с 15,7 тысячи до 42,8 тысяч человек. В течение 18 апреля в стране нашли 4 785 заболевших. По количеству больных Россия вошла в топ-10 стран мира.

Напомним, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии петербургского ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Андрей Комиссаров спрогнозировал срок спада эпидемии коронавируса в России.

Как сообщала "Страна", эксперты считают, что пика смертности от коронавируса в Украине можно ждать в середине мая.

Также "Страна" писала, что принято считать, что инфекционными болезнями, в том числе Covid-19, заражаются от чихающих и кашляющих людей. Ученые выяснили, что коронавирус в 44% случаев передается от людей, которые ничем не отличаются от здоровых по самочувствию и виду.