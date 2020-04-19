Президент США Дональд Трамп уверяет, что он получил положительное писомо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако в КНДР утверждают, что Ким Чен Ын, который недавно не явился на досрочное открытие сессии парламента КНДР, не отправлял письмо президенту США.

Об этом сообщило информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

О том, что северокорейский лидер не отправлял Трампу письмо, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон.

"Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США", - заявил глава МИД КНДР.

Отметим, что в субботу во время брифинга в Белом доме Трамп сообщил, что получил "хорошее письмо" от Ким Чен Ына. Американский лидер также упомянул, что у него "хорошие отношения" с лидером КНДР.

Напомним, что два года назад - в начале лета 2018 года Дональд Трамп писал, что получил официальное письмо от лидера Северной Корей Ким Чен Ына, которое президент США обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

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