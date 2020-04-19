Украинские правоохранители рассматривают два варианта того, почему возникли массовые пожары в Житомирской области, на тушение которых отправили спецпоезд. Первая причина - суховеи, а вторая - и умышленный поджог.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие", - сообщает пресс-служба, цитируя Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом Аваков заявил 19 апреля во время заседания оперативного штаба в Овруче, который находится в Житомирской области. Совещание состоялось при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра внутренних дел, главы ГСЧС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства. Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

"В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - заявил Аваков.

"Однако, нельзя исключать и небрежного отношения к природе. Когда молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса", - добавил министр.

Отдельно Аваков напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне отчуждения. Устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров – малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - отметил министр.

Фото: Facebook/МВС України

Ранее "Страна" писала о том, что происходит в Житомирской области.

Также мы рассказывали, что полиция задержала поджигателей камыша в Ирпене.