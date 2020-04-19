Количество больных коронавирусом в Харьковской области выросло до 67, потому что за последние сутки с положительным анализом теста поступила только одна женщина.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверджен лишь один случай заболевания COVID-19 – у жительницы Харьковского района", - заявил он.

По состоянию на 19 апреля в Харьковской области исследуют 179 подозрений на коронавирус, из них у 20 человек взяли анализы вчера. 67 случаев на сегодняшний день подтверждено, два человека выздоровели и одна украинка скончалась

Отмечается, что в большинстве на территории Харьковской области коронавирусом болеют женщины, а также люди, которые находятся в возрастной категории от 21 до 40 лет и от 41 до 60 лет.

25 больных находятся на самоизоляции, 39 пришлось госпитализировать.

Напомним, в больнице города Сторожинец Черновицкой области закончились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимые тяжело больным Covid-19 для интенсивной терапии.

Как сообщала "Страна", Украина ожидает получения кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), чтобы за счет этих денег приобрести 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом власти рассматривают возможность приобретения оборудования украинского производства.