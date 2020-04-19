На склоне вулкана Ключевская сопка, что на Камчатке в России, образовался лавовый поток. Извержение носит умеренный характер и опасности жителям края не представляет.

Об этом в субботу, 18 апреля, рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения наук РАН.

Сообщается, что лава стекает по юго-восточному склону вулкана. Также спутник зафиксировал поток газа смешанный с пеплом, который протянулся на 100 км к северо-западу от вулкана.



Извержение Ключевской сопки на Камчатке. Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT

По данным исследователей, из-за постоянной активности Ключевского вулкана выбросы столбов пепла высотой до 7 километрах могут произойти в любое время. Это затронет работу низко пролетающих самолетов.

Стоит отметить, что высота вулкана - 4,75 км. Он находится на правом берегу реки Камчатка в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан считается одним из наиболее активных в мире.

Напомним, что недавно на необитаемом вулканическом острове в Индонезии Анак-Кракатау произошло извержение одноименного вулкана.

Ранее мы писали, что около 20 человек пострадали в результате извержения вулкана, которое началось 9 декабря на новозеландском острове Уайт-Айленд в 270 км от Окленда.