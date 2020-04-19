Госкорпорация РФ "Роскосмос" решила посвятить 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. запуск космического аппарата. На ракету-носитель "Союз-2.1а", которая взлетит 25 апреля и получила название "Ракета Победы", будет нанесена тематическая символика.

Об этом сообщается на сайте корпорации.

На борту ракеты поместят логотип 75-й годовщины Победы, изображения георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны. На борту грузового корабля также будет находиться информация, собранная в рамках акции "Бессмертный полк на МКС", которую "Роскосмос" проводит на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Запуск "Ракеты Победы" запланирован на 25 апреля, 04:51 по Киеву с площадки №31 космодрома Байконур. Ракета-носитель "Союз-2.1а" доставит на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-14". Его полет к МКС пройдет по "сверхбыстрой" трехчасовой схеме, стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента предварительно состоится в 08:13 по Киеву.

Российские корабли серии "Прогресс" используются для доставки на МКС топлива, кислорода, воздуха, питьевой воды. В этот раз корабль привезет более двух тонн грузов: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека - 1,35 тонны контейнеров с продуктами питания, медикаментами, санитарно-гигиеническими материалами для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС.

Как сегодня сообщала "Страна", перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14" была снижена орбита МКС.

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