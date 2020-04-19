Как ранее сообщала "Страна", в Украине подтверждены 5449 случаев Covid-19. Из них 343 были выявлены только за прошедшие сутки.

В воскресенье, 19 апреля, Центр общественного здоровья опубликовал карту распределения коронавирусных больных по регионам страны.

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 182 случая (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 480 случаев (27 выздоровели)

г. Киев - 801 случай (33 выздоровели)

Киевская обл. - 304 случаев (22 выздоровели)

Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели)

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 112 случаев;

Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели)

Ровенская обл. - 308 случаев (21 выздоровел)

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении находятся 3617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1832 человека, из них 85 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Всего в Украине исследовано 57111 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Инфографика: ЦОЗ в Фейсбук

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине.

Ранее мы писали, что причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований ПЦР.