Минздрав показал карту, в каких областях Украины больше всего больных Covid-19. Инфографика
Как ранее сообщала "Страна", в Украине подтверждены 5449 случаев Covid-19. Из них 343 были выявлены только за прошедшие сутки.
В воскресенье, 19 апреля, Центр общественного здоровья опубликовал карту распределения коронавирусных больных по регионам страны.
Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)
Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели)
Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел)
Закарпатская обл. - 182 случая (16 выздоровели)
Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 480 случаев (27 выздоровели)
г. Киев - 801 случай (33 выздоровели)
Киевская обл. - 304 случаев (22 выздоровели)
Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели)
Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели)
Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 37 случаев;
Одесская обл. - 112 случаев;
Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели)
Ровенская обл. - 308 случаев (21 выздоровел)
Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)
Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели)
Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели)
Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели)
Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели)
Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели)
Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении находятся 3617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1832 человека, из них 85 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Всего в Украине исследовано 57111 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
Инфографика: ЦОЗ в Фейсбук
Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине.
Ранее мы писали, что причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований ПЦР.