В Киевской области скончались два больных коронавирусом пациента. Всего в регионе известно о 304 заболевших, 11 из которых умерли.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 19 апреля официально подтверждено 304 случаев заболевания коронавирусом За сутки лабораторно подтверждено 24 новых случаев коронавирусной болезни", - указано в сообщении.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине умерло 11 человек. Вылечиться удалось 22 украинцам в Киевской области, которые успешно сдали повторный тест на болезнь. На стационарном лечении сейчас пребывают 85 человек, на самоизоляции - 219. Рассматривается подозрений на коронавирус в регионе у 71 человека. Также медики ведут наблюдение за 2 660 людьми, которые контактировали с зараженными.

Напомним, в больнице города Сторожинец Черновицкой области закончились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимые тяжело больным Covid-19 для интенсивной терапии.

Как сообщала "Страна", среди подтвержденных в Украине 5 449 случаев заражения коронавирусом, 199 случаев приходятся на детей в возрасте от 9 лет.