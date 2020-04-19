Погода после первого дня Пасхи не сильно порадует украинцев. По всей стране ожидается сильный ветер, а жителей Киева намочит дождем.

Такой информацией поделился Украинский гидрометцентр.

Сообщается, что 20 апреля на территории всей страны возможны сильные порывы ветра со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбики термометров будет колебаться от +8 до +12 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде - до +16 градусов.

Так, в западных регионах будет солнечно с переменной облачностью, температура будет держаться на уровне +10 +12 градусов. Ночью ожидают морозы до -2 градусов. На Востоке страны будет прозладнее - +8 +10 градусов, тем не менее ночью не стоит ожидать температуры ниже +3.

На Юге максимальная температура будет держаться на уровне +13 градусов днем, осадки не ожидаются. На Севере страны столбики термометров покажут от +7 до +9.

В Киеве будет ветрено, днем прольется дождь, а вот ночью осадков не ожидают. Синоптики прогнозируют +7 +9 градусов днем и +3 +5 ночью.

Напомним, что сегодня, в день Святой Пасхи в южных и северных областях Украины пройдет дождь. На остальной территории страны будет сухо.

Ранее мы писали, что в субботу Украину посетили заморозки.