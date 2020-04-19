Принято считать, что инфекционными болезнями, в том числе Covid-19, заражаются от чихающих и кашляющих людей. Ученые выяснили, что коронавирус в 44% случаев передается от людей, которые ничем не отличаются от здоровых по самочувствию и виду.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Во время вспышки другой коронавирусной эпидемии, тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 году, выяснилось, что пик способности к заражению у больного приходился на 7-10-й дни после проявления первых симптомов.

С нынешним коронавирусом дела обстоят несколько иначе. Китайские ученые установили, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, у которых симптомы не проявлялись или только начинали проявляться.

Чтобы это выяснить, исследователи проанализировали течение болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (ни один из них не был в тяжелом состоянии). В течение 32 дней после проявления симптомов у людей брали мазки из горла. Оказалось, что пик концентрации вируса в слизистых оболочках начинается примерно во время возникновения первых симптомов болезни, а затем снижается и практически исчезает примерно к 21 дню. На это не влияли ни пол, ни возраст, ни тяжесть течения заболевания.

Ученые соотнесли эти результаты с официальными данными из Китая, согласно которым серийный интервал у коронавирусной инфекции составляет в среднем 5,8 дня, а инкубационный период — 5,2 дня. С помощью математической модели они вычислили, что люди начинают быть заразными за 2,3 дня до возникновения симптомов, а пик способности заразить окружающих приходится на на 14-16-й час с момента первого проявления симптомов. Затем в течение недели способность к заражению у вируса падает, пока не исчезает совсем.

От бессимптомных носителей заражаются примерно в 44%.

Данные работы нельзя считать полными. Во-первых, момент возникновения первых симптомов отмечался ретроспективно и со слов самих пациентов уже после постановки диагноза. Во-вторых, пациенты получали лечение, что могло влиять на концентрацию вируса в слизистых.

Тем не менее, ученые показали, что инфицированный человек способен, по всей видимости, заражать окружающих еще за 2-3 дня до проявления симптомов болезни, и что концентрация вируса в крови уже максимальна в день возникновения первичных симптомов.

Ранее "Страна" приводила результаты исследования, согласно которому при тяжелой форме коронавирусной инфекции поражается гемоглобин в эритроцитах и искусственная вентиляция легких бесполезна.

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