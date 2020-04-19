Несмотря на нехватку аппаратов ИВЛ, за последние сутки в Черновицкой области нашли еще двоих украинцев, больных коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ОГА Черновицкой области.

"В Черновицкой области за последние сутки умерло 6 человек. У двух из них подтверждено заражение COVID-19. Еще в четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер находясь дома", - указано в сообщении.

В Черновицкой области сейчас числится 889 случаев коронавируса. За последние сутки было обнаружено 49 новых заболевших.

Напомним, что в Украине за сутки выявлено 343 новых случая коронавируса. Всего заболевших по стране на это утро - 5 449 человек. "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг карантина и активного распространения инфекции.

Как сообщала "Страна", на время пасхальных праздников с субботы до вторника в Черновицкой области ввели дополнительные ограничения относительно пребывания граждан в общественных местах.