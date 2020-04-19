Визитная карточка бельгийского Брюсселя, скульптура "Писающего мальчика", изменила свой вид из-за пандемии коронавируса. Так, символ города "надел" медицинскую маску в честь солидарности с жителями закрытой на карантин "столицы" Евросоюза.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, информирует РИА "Новости".

Писающий мальчик в маске. Фото: РИА "Новости"

Стоит отметить, что всего в Бельгии подтверждено 38 496 случаев коронавируса, скончались 5683 человек. В минувшую среду власти продлили меры изоляции в Бельгии до 3 мая.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине и мире. По последним данным, здесь число инфицированных коронавирусом людей достигло почти 5,5 тысяч.