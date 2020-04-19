За прошедшие сутки, 18 апреля, спасателям в Киеве пришлось тушить два возгорания автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"18 апреля в 20:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что возле газовой заправки на ул. Азербайджанская, 8-А, горит автомобиль Chevrolet Lacetti...", – говорится в сообщении.

Следующий похожий случай произошел уже сегодня утром, 19 апреля.

"Следующий подобный вызов в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступил 19 апреля в 06:15. По данной информации, во дворе 9-этажного жилого дома на ул. Героев Днепра, 7 произошло возгорание припаркованного автомобиля Peugeot", - уточняется в сообщении.

Жертв в результате инцидентов нет. Причины возгорания выясняют правоохранители.

В Киеве за сутки сгорели две машины. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Киеве в субботу, 18 апреля, в Святошинском районе горел частный дом. Пожарные прибыли на место ЧП и ликвидировали огонь.

Также мы рассказывали, что в Украине уже более двух недель в зоне ЧАЭС пылают масштабные пожары. Пока жители Киева и близлежащих регионов страдают от критического загрязнения воздуха, пожарные проходят серьезные испытания на передовой борьбы с огнем.