Президент Беларуси Александр Лукашено заявил, что предстоящие выборы президента республики пройдут честно и порядочно. И даже выступил гарантом этого.

Слова гаранта приводит "БелТА".

"…Никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться", - сказал он.

При этом Лукашенко уточнил, что от президента Беларуси, согласно Конституции страны, многое зависит.

"И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами", - еще раз уточнил он.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не закрывать храмы во время эпидемии коронавируса, так как такие вирусы народ переживает якобы каждый год.

Напомним, Александр Лукашенко пожаловался на сильное давление на него из-за того, что страна под его руководством "пошла своим путем" во время борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. А критиков он назвал паршивыми собаками.