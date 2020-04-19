В храмах Донецкой и Тернопольской областей полиция зафиксировала нарушения карантина. Некоторые прихожане решили проигнорировать меры предосторожности во время эпидемии коронавируса и пришли в церкви на Пасхальные службы.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, информирует пресс-служба полиции.

По словам правоохранителей Донецкой области, в Святогорской Свято-Успенской лавре на Пасху собрались порядка 300 человек. При этом они не соблюдали дистанцию между собой и пренебрегали другими мерами карантина.

Фото: Нацполиция Украины

"По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", - говорится в сообщении. Еще по троим случаям в области сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

В свою очередь стражи порядка Тернопольской области отчитались о нарушении карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре. Там божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые также не соблюдали дистанцию.

Фото: Нацполиция Украины

"Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме. Большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали заранее подготовленные маски", - заявили в пресс-службе полиции

Во время Пасхальной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с этим были усилены полицейские меры для минимизации возможного заражения людей. Пасхальное богослужение завершилось около 04.30 - и прихожане разошлись.

Фото: Нацполиция Украины

"В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований", - подытожили стражи порядка.

Напомним, что ранее правоохранители рассказывали о 19 случаях нарушения карантина, которые связаны с Пасхой.

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