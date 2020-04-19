Качество воздуха в Харькове резко снизилось - экспертная оценка показывает наличие в воздухе до 207 единиц твердых частиц (Particulate matter) на единицу объема. Всему виной продолжающиеся на территории области пожары.

Об этом сообщает международный сервис по отслеживанию качества воздуха Waqi.info.

Уже несколько суток на территории Харьковской области продолжаются лесные пожары, которые чуть не подожгли АЗС и ТЭЦ-5. В течение 24 часов выгорело 35,5 га растительности на открытых территориях.

В ГСЧС Харьковской области отмечают, что в селах Соколово, Нижний Бишкин Змиевского района и в городе Изюм сгорели частные постройки и жилые дома. Около 2 га территории сгорело в селе Солоницевка Дергачевского района, а в Гатище Волчанского района и Изюме уничтожено по одному гектару.

В среднем показатели качества воздуха варьируются от 160 до 207.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля в Харькове горел рынок "Барабашово", администрация считает, что причиной пожара стал поджог, такую же версию предварительно рассматривают правоохранители.

Как сообщала "Страна", ГосЧС Украины отчиталось о полной ликвидации пожара в лесах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Правда, власти и не скрывают: значительный вклад в победу над огнем внес пролившийся во вторник дождь. Да и то пламя до конца не потухло и в среду вечером пожар возобновился.

Также "Страна" писала, что ликвидировать пожары в Житомирской области спасателям помогают не только ВСУ, но и авиация. Также к ликвидации возгораний ГСЧС привлекла пожарный поезд Укрзализныци.