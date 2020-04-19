Мэр города Монастыриск Тернопольской области Андрей Старух, который недавно слег в больницу с коронавирусной инфекцией, вылечился от Covd-19.

Об этом Старух написал на своей странице в Facebook в субботу, 18 апреля.

По словам чиновника, повторный анализ подтвердил отрицательный результат.

"Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медикам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, на опасность, которую несет Covid-19, находили возможность оказать помощь каждому больному", - написал мэр.

Скриншот: Андрей Старух в Фейсбук

Напомним, что недавно мэр Монастыриска обратился к областным и центральным властям с просьбой о помощи из-за паники, которая происходит в городе на фоне активного распространения коронавируса.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг эпидемии и карантина в Украине. На данный момент подтверждены уже 5 449 случаев заражения коронавирусом.