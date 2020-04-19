Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что после пожара в Чернобыльской зоне будут изменены правила действий в заповедных зонах, а также зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируемая. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - сказал он.

В то же время Аваков уточнил, что предварительной версией возникновения пожаров у полиции и спасателей является малоснежная зима и сухая лесная подстилка.

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: mvs.gov.ua

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ликвидировать пожары в Житомирской области спасателям помогают не только ВСУ, но и авиация. Также к ликвидации возгораний ГСЧС привлекла пожарный поезд Укрзализныци.

Ранее о том, что происходит сейчас в Житомирской области и как власти собираются компенсировать убытки пострадавшим при пожаре "Страна" рассказала в отдельном материале.