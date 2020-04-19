В больнице города Сторожинец Черновицкой области закончились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимые тяжело больным Covid-19 для интенсивной терапии.

Об этом в субботу, 18 апреля, рассказал глава районной администрации Дмитрий Балинов, передает издание АСС.

"По состоянию на сегодняшнее утро (18 апреля - Ред.) мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут (полагаться - Ред.) на волю Божью", - рассказал Балинов.

Чиновник отметил, что в городе осталось еще 10 палат для зараженных коронавирусом или с подозрением, однако в этих местах госпитализации нет возможности получить кислородную поддержку. При этом новые оксигенаторы ожидают через 7-10 дней.

По словам Балинова, 18 апреля в райбольнице умер житель Красноильска с подозрением на коронавирус. Также с Covid-19 госпитализировали троих священников. Один из них в тяжелом состоянии.

"Врачи измучены. Терапию и детское вывели в гимназию. В их корпусах развернули инфекционное отделение. Будьте на Пасху дома. И говорите всем своим знакомым быть дома и соблюдать карантин - не нужно играть в рулетку с судьбой", - высказался чиновник.

Напомним, что в Украине за сутки выявлено 343 новых случая коронавируса. Всего заболевших по стране на это утро - 5 449 человек. "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг карантина и активного распространения инфекции.

Ранее мы писали, что по данным итальянских ученых, при тяжелой форме коронавирусной инфекции вирус атакует гемоглобин в эритроцитах. Эта атака не дает эритроцитам передавать кислород клеткам. Поэтому искусственная вентиляция легких бесполезна в таких случаях.