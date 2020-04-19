Украинским авиакомпаниям компенсируют затраты на эвакуационные рейсы, которые теми возвращали украинцев из разных стран после закрытия границ и остановки пассажирских авиаперелетов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "24 каналу".

"Они вынуждены были летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации, и эти компенсации помогут им продержаться до момента возобновления авиасообщения", - сообщил Криклий.

По его словам, попросили государство о помощи все украинские авиакомпании, в частности: МАУ, SkyUp, "Роза Ветров" и Azur Air Ukraine. При этом глава ведомства отметил, что привилегий для какой-то конкретной компании не будет.

Напомним, 17 марта Украина закрыла все пассажирские перевозки заграницу, запретила пересечение границы не гражданам страны и объявила эвакуацию украинских туристов.

Как сообщала "Страна", 30 марта Рада приняла еще один закон, направленный на борьбу с коронавирусом. "Страна" уже писала, о прежнем "антивирусном пакете". 17 марта парламент утвердил несколько законов, которыми на время карантина отменены налог на землю и недвижимость для бизнеса, ЕСВ для физлиц-предпринимателей, отсрочена подача отчетности в налоговую и введен мораторий на проверки. Также не будут начислять пеню за просроченную коммуналку.

Также "Страна" писала, что дубайская авиакомпания Emirates Airline начала брать анализ крови на коронавирус у пассажиров перед вылетом. Впервые это сделали 15 апреля в аэропорту Дубая. Результат был известен через 10 минут.